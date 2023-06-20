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GÜNCELLEME - Trabzon'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

AA

GÜNCELLEME - Trabzon'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

TRABZON (AA) - Trabzon'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde akşam başlayan yağış nedeniyle bazı ilçelerde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Trabzon-Gümüşhane kara yolu, şiddetli yağışın ardından menfezlerden taşan yağmur suları ve yola taşınan rüsubat nedeniyle çift şeritli ulaşıma kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yol, kısa sürede kontrollü olarak tek şeritten trafiğe açıldı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları ve belediye ekiplerinin rüsubatı temizleme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin, Trabzon-Gümüşhane kara yolundaki çalışmaları sırasında heyelan meydana geldi.

Heyelanın ardından görevlilerce güzergahtaki araçlar güvenli bölgeye yönlendirildi.

Maçka ilçesinin Bağışlı ve Güzelce mahallelerinde de 2 ev, toprak kayması riskine karşı boşaltıldı.

Maçka Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, AA muhabirine, dereden gelen hafriyat sebebiyle Trabzon-Gümüşhane kara yolunun tedbiren çift şeritli ulaşıma kapatıldığını söyledi.

Ekiplerin bölgede her türlü güvenlik önlemini aldığını aktaran Çakmak, "Allah'a şükür şu anda mahsur kalma, can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Ekiplerimiz kara yolundaki çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizde tedbir amacıyla da 2 evin tahliyesi gerçekleştirildi." diye konuştu.

- "En büyük mutluluğumuz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da evlerin boşaltıldığı mahalleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Koçhan, AA muhabirine, kapalı mahalle yollarını açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Hamsiköy Vadisi'ndeki Güzelce Mahallesi başta olmak üzere, Bağışlı, Atasu ve Maçka merkezde heyelanlar nedeniyle kapanan yollar olduğunu aktaran Koçhan, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde. Sabahın erken saatlerine kadar tüm ekiplerimiz sahada çalışarak kapalı olan menfezleri, yolları açarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. En büyük mutluluğumuz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır. Allah beterinden sakınsın."

- "Yol açıldıkça ilerliyoruz"

Yolun açılmasını bekleyen sürücülerden Murat Turhan da Trabzon'da ameliyat olduğunu ve memleketi Gümüşhane'ye dönmek için yola çıktığını söyledi.

Yolda sel ile karşılaştıklarını anlatan Turhan, "3 saattir buradayız. Maalesef sel oldu bekliyoruz. Ekipler çalışıyor. Geldik, enkazı gördük burada. Geçecektik ama ekipler durdurdu bizi. Sel olmaya başladı. Biz de geriye gittik. Yol açıldıkça ilerliyoruz." diye konuştu.

Bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan eski Hamsiköy yolu ile Sümela Manastırı yolunda da çökme meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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