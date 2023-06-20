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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortahisar Belediyesi'nin 3 sporcusu Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda yarışacak

AA

Ortahisar Belediyesi'nin 3 sporcusu, Türkiye Kickboks Şampiyonası'na katılacak.

Ortahisar Belediyesi'nin 3 sporcusu Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda yarışacak

TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi'nin 3 sporcusu, Türkiye Kickboks Şampiyonası'na katılacak.

Ortahisar Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen Kickboks Yıldızlar İl Seçmeleri'nde Bedirhan Yavuz ile Efe Mert Çoruhoğlu altın madalya, Kalbinur Çimşit ise gümüş madalya kazandı.

Başarılı sporcular, 6-13 Temmuz tarihleri arasında Mardin'de düzenlenecek, Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Trabzon'u temsil edecek.

Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürü Selçuk Aydın, hem bireysel hem de takım sporlarında sporcuları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Yavuz, Çoruhoğlu ve Çimşit'in, Mardin'deki şampiyonadan yeni madalyalarla döneceklerine inandığını vurgulayan Aydın, "Kondisyon, moral ve motivasyon anlamında hepsi çok iyiler. Kendilerinden şampiyonluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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