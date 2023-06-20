Ortahisar Belediyesi'nin 3 sporcusu Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda yarışacak

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TRABZON (AA) - Ortahisar Belediyesi'nin 3 sporcusu, Türkiye Kickboks Şampiyonası'na katılacak.



Ortahisar Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da 15-16 Haziran'da gerçekleştirilen Kickboks Yıldızlar İl Seçmeleri'nde Bedirhan Yavuz ile Efe Mert Çoruhoğlu altın madalya, Kalbinur Çimşit ise gümüş madalya kazandı.



Başarılı sporcular, 6-13 Temmuz tarihleri arasında Mardin'de düzenlenecek, Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Trabzon'u temsil edecek.



Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürü Selçuk Aydın, hem bireysel hem de takım sporlarında sporcuları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.



Yavuz, Çoruhoğlu ve Çimşit'in, Mardin'deki şampiyonadan yeni madalyalarla döneceklerine inandığını vurgulayan Aydın, "Kondisyon, moral ve motivasyon anlamında hepsi çok iyiler. Kendilerinden şampiyonluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



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