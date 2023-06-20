Sağanağın ulaşımı aksattığı Trabzon-Gümüşhane kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

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TRABZON (AA) - Trabzon'da dün etkili olan sağanak dolayısıyla ulaşımda aksamanın yaşandığı Trabzon-Gümüşhane kara yolunun bazı kesimlerinde teressubat temizleme çalışmaları devam ediyor.

Karayolları ekipleri, Trabzon-Gümüşhane kara yolunun 36'ncı kilometresinde sel birikintisi dolayısıyla ilk etapta iki yönlü ulaşıma kapatılan, iş makineleri yardımıyla yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak açılan yoldaki çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı kara yolunun Gümüşhane istikameti ulaşıma açıldı. Trabzon yönüne ulaşım ise tali yoldan kontrollü olarak sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre de Maçka ilçesinde yağış dolayısıyla kapanan mahalle yolları gece boyunca yapılan çalışmalar sayesinde ulaşıma açıldı.

Öte yandan, bölgede yağış zaman zaman etkisini sürdürüyor.

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