Trabzon'da "Açık Hava Tiyatro Günleri" 2 Temmuz'da başlayacak

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, "4. Açık Hava Tiyatro Günleri" 2-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Akçaabat Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, etkinlik boyunca Akçaabat Belediye Tiyatrosu'nun yanı sıra şehir dışından gelen tiyatro gruplarının da sahne alacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, toplumların gelişmesinde ve kültürlerarası etkileşimde çok önemli yeri olan tiyatronun, uygarlık tarihinin en köklü ve eski sanat dallarından biri olduğunu vurguladı.

Ekim, geçmiş ile kurgunun iç içe olduğu tiyatronun, aktardığı her öyküyle insanlara hayatı daha iyi anlama ve değerlendirme fırsatı sunduğunu ifade etti.



Tiyatronun, birey ve toplum arasındaki bağı en güzel şekilde yansıtmasıyla bir ayna görevi gören ve insana kendini tanıma ve sorgulama imkanı sunan, temel değerleri, kültürel ve manevi zenginliklerin korunarak gelecek nesillere aktarıldığı etkili bir sanat dalı olduğunun altını çizen Ekim, herkesi Açık Hava Tiyatro Günleri'ne davet etti.

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