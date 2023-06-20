Trabzonspor'da kamp programı belli oldu

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TRABZON (AA) - Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde iki etaplı kamp programı belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonu öncesi takımın hazırlık kampı programının belli olduğu belirtildi.

Takımın, 30 Haziran Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız hazırlıklarının Trabzon etabını 3 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak. Bordo-mavili ekibimiz 4 Temmuz Salı günü ise Slovenya'nın Kranj şehrine giderek 26 Temmuz Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek."

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