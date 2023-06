Doğu Karadeniz'den 12 firma, TİM'in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren 12 firmanın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2022 yılı ilk 1000 ihracatçı listesine girme başarısı gösterdiği bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, TİM tarafından her yıl geleneksel olarak açıklanan Türkiye geneli ilk 1000 ihracatçı listesine, 2022 ihracat kayıtlarına göre, Trabzon, Rize ve Gümüşhane'den 12 firma girdi.

Bu kapsamda listede yer alan firmalar, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş, Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş, Kuzuoğlu Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş, Gümüştaş Dış Tic. ve Paz. A.Ş, Politek İnş. Amb. Gıda ve Su Ür. San. ve Tic. A.Ş, Lider Gıda San ve Dış Tic. Ltd. Şti, Arslantürk Tarım Ür. San. İhr. ve İth. A.Ş, Hekimoğlu Döküm San. Nak. ve Tic. A.ş, Ekin Gıda Dış Tic ve Taş. Ltd. Şti, Asya Gıda Nak. ve Tic. Ltd. Şti. olarak sıralandı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde Trabzon'dan 9, Rize'den 2 ve Gümüşhane'den 1 firmanın yer almasından gurur duyduklarını belirtti.

Fındık, madencilik, su ürünleri, yaş meyve-sebze ve otomotiv yan sanayi sektörleri firmalarının ilk 1000 ihracatçı listesinde yer almayı başardıklarını ifade eden Kalyoncu, Doğu Karadeniz'in ihracat performansının her geçen yıl artarak geliştiğini vurguladı.

Kalyoncu, buna bağlı olarak ihracatçı firmaların her geçen yıl bir üst basamağa yükselme başarısı gösterdiğine işaret ederek, gelecek yıllarda bu başarının daha da artacağını kaydetti.

Listede yer alan firmaları başarılarından dolayı kutlayan Kalyoncu, bölgenin, ihracatını daha üst noktalara ulaştırma konusunda gerekli kapasite ve potansiyele sahip olduğunu aktardı.



