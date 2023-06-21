Trabzon'da yenilenen semt sahası bordo maviye büründü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Ortahisar ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki semt sahası bordo maviye boyandı.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Sadık Ahmet Parkı'ndaki semt sahasında zemin yenileme çalışması gerçekleştirildi.



Yapılan düzenlemeyle park içindeki semt sahası futbol ve basketbol oynamaya müsait hale getirildi, sahanın çevresi 6 metrelik tel örgüyle çevrildi ve üzeri fileyle kapatılan saha zemini akrilik bordo mavi renklere boyandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bugüne kadar 80 yeni çocuk parkı yaptıklarını, 95 çocuk parkını yenilediklerini, ilçeye 6 adet de yeni semt sahası kazandırdıklarını belirtti.



Çocukların boş zamanlarını değerlendirmeleri için her geçen yıl çocuk parkları ile semt sahalarının sayısını artırdıklarını kaydeden Genç, "Semt sahalarımızı yeniliyoruz, yeter ki çocuklarımız parklarımızda zamanlarını oynayarak, sosyalleşerek geçirsinler. Böylelikle hem arkadaşlık ilişkileri gelişiyor hem de sportif faaliyetlerle fiziksel gelişimlerini sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Genç, mahallelerdeki semt sahalarını çocuklar için daha güvenli ve donanımlı hale getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Parklarımızdaki oyun gruplarını ve ekipmanları yenileyerek onları daha güvenli ve nitelikli hale getiriyoruz. Semt sahalarımızı yeniliyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak parklarımızı gezerek oyun gruplarının güvenli olup olmadığını kontrol ediyorlar. Kazaya sebebiyet verebilecek, zarar görmüş ekipmanları ya tamir ediyoruz ya da yenileriyle değiştiriyoruz. Çocuklarımızın da ailelerimizin de bu konuda endişeleri olmasın."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.