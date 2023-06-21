GÜNCELLEME - Trabzon'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nihat Köse yönetimindeki 61 AEE 154 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Hıdırnebi Yaylası mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Sabah saatlerinde otomobili görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Otomobiline yaklaşık 500 metre mesafede bulunan Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Köse'nin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya müdahale eden AFAD ekibinin bulunduğu arazi aracı da dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.



Araçtaki 3 AFAD personeli, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.



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