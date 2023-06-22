Trabzon Valiliğinden Maçka'daki kavgayla ilgili açıklama

TRABZON (AA) - Trabzon Valiliği, Maçka ilçesindeki bir kavgaya ilişkin haber ve yorumlarla ilgili açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklamasında, kavganın 18 Haziran Pazar günü yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında 'Trabzon'da ırkçı saldırı' konulu haber ve yorumlarla ilgili olarak, ilçeye bağlı Esiroğlu Mahallesi'nde inşaatta çalışan bir grup işçi, il merkezine seyir halindeyken araçtan yayılan yüksek sesli müzik nedeniyle mahalle sakinleri ile tartışma yaşanmıştır. Olay yerine ivedilikle sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilerek gerginlik sona erdirilmiştir. Meydana gelen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki taraftan hafif şekilde yaralanan 10 kişi çeşitli hastanelere sevk edilmiş, yapılan tetkik ve tedavi neticesinde 8 kişi ayakta tedaviyle 2 kişi de yatılı tedavi sonrası taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir."



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