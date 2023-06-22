Trabzonspor, TFF Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etti

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı’na yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi için tebrik mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Olağan Genel Kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Büyükekşi'yi tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.









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