Trabzonspor Futbol Okulları 10 Temmuz'da başlayacak

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Futbol Okulları'nın ilk etabı 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.



Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı'nın, Trabzonspor Futbol Akademisi, KKTC karması ve 32 Trabzonspor Futbol Okulu'nun katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "10 Temmuz'da başlayacak etkinliğimizin ilk etabı 10-13 Temmuz tarihleri arasında, ikinci etabı ise 15-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Gençlik Spor ve Özkan Sümer Tesisleri'nin ev sahipliği yapacağı etkinliğe 517 sporcu katılım sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.











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