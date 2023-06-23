TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy başkanlığındaki toplantının ilk bölümünde haziran faaliyetleriyle ilgili sunum yapıldı.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, turizmin Trabzon için öncelikli sektör olduğunu, buna yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Geçen yıl turizmden kente 1 milyar doların üzerinde girdi sağlandığını aktaran Çelebi, "Bu yıl biraz daha rakamın yüksek olacağını düşünüyorum. Tüm enerjimizi turizme yönlendiriyoruz. Alternatif turizm yaratmaya çalışıyoruz. Sağlık, kongre ve gastronomi turizmi gibi. Karadeniz somonunun tanıtılması için organizasyon yaptık. Ülkemizin tanınmış şeflerini şehrimize getirdik. Somonun farklı şekillerde pişirilmesiyle ilgili workshoplar yapacaklar." dedi.

Çelebi, su ve tarım ürünleri sektörünün geniş bir yelpazesi bulunacağı Tarım Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmak için çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün yeri bulsak bile en az 8-10 yılı var. Bunlar çok kolay değil. Bizim OSB'lerin hepsinde somon balığı üretimi ve işlemesini yapan firmalar var. Şinik'de balık tesisleriyle ilgili su sorunu var. Beşikdüzü'nde 60 dönümlük arazi 4-5 firmaya tahsis edildi. Üçüncü etaptaki bir bölüm araziyi de balıkçılar için önerebiliriz. Somonda üretim, paketleme, ambalaj, işleme yapacak firmaların önünü açmaya çalışıyoruz. Ama gönül ister ki hepsi bir yerde olsun. Somon balığının festivalini yaparken diğer işleri de yapıyoruz. Güney Çevre Yolu etrafında su kaynağına yakın bin dönüm arazi bulursak Tarım Ürünleri İhtisas OSB'yi kurmak istiyoruz."



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