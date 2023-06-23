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GÜNCELLEME - Trabzon'da heyelan müstakil 3 ev için tehlike oluşturdu

AA

GÜNCELLEME - Trabzon'da heyelan müstakil 3 ev için tehlike oluşturdu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan, müstakil 3 ev için tehlike oluşturdu.

Kentte gece etkili sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Ocak Mahallesi'nde heyelan yaşandı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AA muhabirine, Ocak Mahallesi'ndeki heyelanın ardından yamaçtan su akıntısının zaman zaman devam ettiğini söyledi.

Akıntı halen risk oluşturduğu için heyelanlı bölgeye girilemediğini belirten Bıyık, mahalleye giden yolun toprak kayması nedeniyle kapandığını, ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığını ifade etti.

Ocak Mahallesi Muhtarı Şemsettin Özcan ise yağışın son bir haftadır aralıklarla devam ettiğini dile getirerek, "Gece bir gürültü geldi. Bu gürültüden sonra zaten heyelan ırmağın önünü tıkayıp sele dönüştürdü. Heyelanın olduğu yerdeki evin yapısında bir şey yok ama kayma ihtimali var. Şu anda da heyelan riski devam ediyor." dedi.

- Heyelanlı bölgedeki 3 ev daha önce boşaltılmıştı

Mahalledeki yamaçta meydana gelen heyelan, aynı bölgede bulunan müstakil 3 ev için tehlike oluşturdu.

Dronla görüntülenen saha, iki katlı evin hemen yanı başında meydana gelen heyelanın oluşturduğu tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Şu an için heyelandan zarar görmemesine rağmen tehlike arz eden ev, yakınında bulunan diğer iki ev gibi daha çok yaz aylarında kullanılıyor.

Ev sahiplerinin, bölgede etkisini sürdüren yağışların risk oluşabileceği ihtimalinden hareketle bir süre önce mahallenin başka bir kesiminde bulunan evlerine geçtikleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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