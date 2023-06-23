Trabzon'da sürücü otomobilinde ölü bulundu

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sürücü, akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Mersin Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun çalışanları, kapısı açık 35 ZA 876 plakalı otomobilde sürücünün hareketsiz olduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen kişinin Rize'den Samsun istikametine giden Osman Yazıcı (60) olduğu tespit edildi.

Yazıcı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.





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