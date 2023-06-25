Trabzon'da, "Türk Somonu Festivali" sona erdi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Türk Somonu Festivali" Necdet Kaya ve Eypio konseriyle sona erdi.

"Karadeniz'in incisi" temasıyla Ganita mevkisinde düzenlenen festivalde, ünlü şefler Hazer Amani, İbrahim Doğa Çiftçi, Eyüp Kemal Sevinç, Cansu Kurgu Karacaoğlu, Dila Mete Peker ve Sevim Köse, 'Türk Somonunun Sağlığa Faydası' adlı söyleşide, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Gün boyu devam eden festivale gelen vatandaşlar, somondan yapılan çeşitli lezzetleri tatma imkanı buldu. .

Söyleşinin ardından festival, Necdet Köse ve Eypio konseri ile sona erdi.

Konser öncesinde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Gençler ve kendini benim gibi genç hisseden hemşehrilerim. Yaz yeni başlıyor. Eğlenceler yeni başlıyor. Trabzon artık yavaş yavaş bir festival şehri oluyor. Sizlere bol eğlenceler diliyorum." dedi.

Zorluoğlu'nun konuşmasının ardından Necdet Kaya ve Eypio'nun seslendirdiği şarkılarla vatandaşlar eğlendi.

Konser sırasında sahneye çıkan bir genç, kız arkadaşına evlenme teklif etti.





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