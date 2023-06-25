Trabzon'da Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

TRABZON (AA) - Trabzon'da "Yaz Spor Okulları" Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl "Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon'un 3 ilçesinde 28 farklı tesiste gerçekleştirilecek Yaz Spor Okulları kapsamında 25 spor branşında 117 uzman antrenörün denetimin çocuklar ve gençler spor faaliyetlerini sürdürebilecek.
Yaz Spor Okulları'nda, 5 ile 18 yaş arasındaki her çocuk ve genç, kendi yaş kategorisinde en fazla iki spor branşına haftada en az 2 gün katılım gösterebilecek.
Yaz Spor Okulları'na kayıtlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün internet sayfasından başvuru formu doldurularak yapılabilecek.
Kayıt yapılabilecek spor dalları şöyle:
"Atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, hentbol, salon hokeyi, judo, karate, kickboks, masa tenisi, okçuluk, satranç, spor tırmanış, tekvando, tenis, voleybol, yelken, wushu ve yüzme."