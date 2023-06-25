Trabzon'da Kurban Bayramı'nda jandarma personeli denetimlerini artıracak

TRABZON (AA) - Trabzon Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi için denetimlerini artırdığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplam 1605 personel ile 372 noktada ekiplerin denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Trafik birimlerince, trafik jandarması sorumluluk alanı içerisinde 247 trafik timinin, toplam 573 trafik personeli ile 755 noktada görev alacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik denetimlerinde, 8 hız tespit cihazı ile hız denetimleri, 4 drone cihazı ile havadan trafik denetim faaliyetleri icra edilecektir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde bir bayram tatili geçirmesi için 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' mottosuyla başta emniyet kemeri kullanımı ve hız kurallarına riayet etmeleri hususlarında duyarlı olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini tekrar hatırlatıyoruz. 'Huzurunuz, mutluluğumuzdur' parolasıyla İl Jandarma Komutanlığı olarak sorumluluk alanımız içerisinde yer alan tüm bölgelerde denetim ve kontrollerin gece gündüz demeden aralıksız şekilde artarak devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.