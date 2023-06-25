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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da Halk Oyunları İl Birinciliği yapıldı

AA

Trabzon'da Halk Oyunları İl Birinciliği yapıldı

TRABZON (AA) - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 2023 yılı Halk Oyunları İl Birinciliği, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde organize edilen Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması'na 20 folklor ekibi katıldı.

Yarışmada düzenlemeli dalda minikler ve yıldızlar kategorisinde Taka Spor Kulübü, gençler kategorisinde Araklı Spor Kulübü ve büyükler kategorisinde İmece Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Düzenlemesiz dalda ise miniklerde Taka Spor Kulübü, yıldızlarda Beşikdüzü Ayyıldız Spor Kulübü, gençlerde Trabzon Folklor Spor Kulübü ve büyüklerde Akçaabat Belediye Spor Kulübü birinci oldu.

Dereceye giren kulüpler ödüllerine takdim eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, halk oyunlarının kültürel önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde yer almaları, bu yarışmaların bir parçası olmaları mutluluk verici. Gençlerimizin spor salonlarımızda, gençlik merkezlerimizde kendilerini yetiştirmelerini çok önemsiyoruz. Halk oyunları da bizim için çok önemli çünkü halk oyunları kültürümüzün yapı taşlarından biri. Milletimizin müstesna duygularını ve düşüncelerini, kültürünü geçmişten günümüze taşıyan bir motif günümüzden geleceğe taşıyacak büyük bir değer. Birbirinden güzel ve izlemeye doyamadığımız performanslar izledik. Dereceye giren kulüpleri ve sporcularımızı tebrik ediyorum."


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