Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten "silahlı kutlamaya hayır" çağrısı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kurban Bayramı'ndaki kutlamalarda havaya ateş açılmaması için "silahlı kutlamaya hayır" çağrısında bulundu.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, bayram, düğün ve asker uğurlamaları gibi etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açarak sevinç gösterisinde bulunulmasının birçok insanın can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Zaman zaman can kayıplarına da sebebiyet verildiğini aktaran Genç, "Her yıl çok sayıda insan, maganda kurşunu nedeniyle yaşamını yitiriyor ya da sakat kalıyor. Bizim sevincimiz ve mutluluğumuz, başkalarının kabusu ya da yası olmasın." ifadelerini kullandı.

Genç, yaklaşık 10 gün önce yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu vefat eden 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir'i anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her şeyin telafisi vardır ama can kaybının telafisi yoktur. Yitip giden bir canı yerine getiremezsiniz. Bu konuda ne dersek kelimeler kifayetsiz kalıyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu tür acı hadiseleri sık sık yaşamamıza rağmen maalesef hiç ders almıyoruz. Yine ateşli silahlarla kutlama yapıyoruz, sevinç gösterisinde bulunuyoruz."

- "Hiçbir surette silahlarla kutlama yapmayalım"

Bayramlarda havaya ateş ederek kutlama yapmanın, bayram adabına aykırı olduğunu vurgulayan Genç, "Havaya kurşun sıkarak ne şehir merkezinde ne de kırsalda kutlama yapılamaz. Hele ki bayramlarda insan yoğunluğunun arttığı zaman dilimlerinde özellikle silahlardan uzak durmalıyız. Kendi çocuğumuz ya da bir yakınımız yorgun merminin kurbanı olsa neler hissederdik? Biraz empati yapalım." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, kurşun sıkmanın suç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Havaya ateş ederek hem vatandaşlarımızı rahatsız ediyoruz hem de insanların can güvenliğini tehlikeye atıyoruz. Bayramı bayram havasında geçirelim. Bu elim hadiselerle bayram sevincimize gölge düşürmeyelim. Bir kez daha vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Hiçbir surette silahlarla kutlama yapmayalım, bayramı hem kendimize hem de başkalarına zehir etmeyelim."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.