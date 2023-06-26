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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, 7 genç oyuncusunu Sebat Gençlik Spor'a kiraladı

AA

Trabzonspor, 7 genç oyuncusunu Sebat Gençlik Spor'a kiraladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, TFF 3. Lig'e yükselen Sebat Gençlik Spor'a imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Ali Alperen Çelik, Caner Uzun, Emir Uzun, Gökdeniz Kazaz, Hakan Aydın, Muhammed Mustafa Pınarcı ve Veysel Sönmezsoy'u kiralık olarak verdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım ile iki kulübün yöneticileri katıldı.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Sebat Gençlik Spor’a transfer olan genç futbolcuların gelişimlerinin teknik direktörleri Nenad Bjelica tarafından takip edileceğini belirtti.

Kafkas, bugünün önemli bir gün olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet ile yaşıt olan Sebatspor ile Trabzonspor arasında imzalanan iş birliği protokolü sonrası takımımızın geleceği olan gençlerimizin Sebat Gençlik Spor’a kiralık olarak transferleri için buradayız. 10 gün önce Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın katılımıyla ilk adım atılmıştı. Bu takımı oluşturmak için fedakarlıklar yapılmıştır. Kulüp olarak önemsediğimiz bir projedir. Bakıldığında Trabzonspor için geç kalınmış bir projeden bahsediyoruz ama en azından bundan sonra devam edecek, sürdürülebilir bir projedir. Türk futbolu; altyapıdaki oyuncuların yetiştirilmesi ve A takımlarda yer almasıyla nefes alacaktır. Yoksa bu bütçeler altında herkesin neler çektiği hepinizin malumu."

"Biz kulüp olarak neler yapabiliriz noktasında 2. Lig ve 3. Lig takımlarıyla iş birliği protokolleri imzaladık." diyen Kafkas, şunları kaydetti:

"Genç futbolcularımız ile geçen hafta yaptığımız toplantıda Sebatspor’un kendilerine talip olduğunu ifade ettim ve kendilerini karar verme konusunda serbest bıraktım. ‘Hepiniz birer bireysiniz, ben sadece Asbaşkanınız olarak size fırsat sunuyorum’ dedim. Ayrıca yaptığımız iş birliğini, Trabzonspor’un geçmiş yıllardaki başarılı sezonlarında Sebatspor’un önemli rol aldığını ifade ettim. Kararı oyuncularımıza bıraktım, hiçbir zorlama olmadı. Genç oyuncularımızın tamamı bu projeye olumlu baktıklarını ve Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica’nın da takibinde olacakları için memnun olduklarını belirtti. Biz iki camia olarak et ve tırnak gibiyiz. Yönetimimizde yer alan Derviş Köz tüm sürecin takipçisi ve Sebat Gençlik Spor’dan sorumlu yöneticimiz olacak."

Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım ise transfer edilen genç oyunculara en üst seviyede ilgi gösterileceğini belirterek, "Amacımız bölge insanına ve çocuklarına hizmet etmektir. Kulübümüze transfer olan genç kardeşlerimize Trabzonspor’u aratmamaya çalışacağız ve onlara en üst seviyede ilgi göstereceğiz. Trabzonspor’un büyük bir camia olduğunu bilerek elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Sizlere çok güveniyorum ve inanıyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

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