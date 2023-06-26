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Trabzon'da 2022-2023 sanat sezonu "Küçük İşler" sergisiyle sona erdi

AA

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 100. yılı anısına Trabzon'da Buluşalım 2 "Küçük İşler" isimli resim sergisi açıldı.

Trabzon'da 2022-2023 sanat sezonu "Küçük İşler" sergisiyle sona erdi

TRABZON (AA) - Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Cumhuriyetin 100. yılı anısına Trabzon'da Buluşalım 2 "Küçük İşler" isimli resim sergisi açıldı.

Trabzon Sanat Evi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Cumhuriyetin 100. Yılı için düzenlenen serginin çok büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Trabzon'un geçmişten günümüze sanat ve sanatçıların yetiştiği bir yer olduğuna değinen Suiçmez, " Yeni yüz yıla sanatla selam durmak çok önemli. Trabzon geçmişten beri sanatın ve sanatçının var olduğu bir yer ancak dışarıdaki algımız aynı oranda gelişmiyor artık. Dolayısıyla sanatın gücüyle Trabzon'un dışarıdaki imgesini birlikte eski haline getirmek durumundayız. Bizleri bu eserlerle buluşturan tüm sanatçılara ve yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ressam Ceyhan Murathanoğlu ise sanatın ve sanatçının önemine dikkati çekerek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle konuşmamı açmak istiyorum, 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' diyerek herkesi selamlıyorum. Verdiğimiz savaş ilim irfan savaşıdır. Bizler burada sergileri kendimiz açıyoruz, kendimiz kapatıyoruz. Yeterli ilgi ve alakayı maalesef göremiyoruz." dedi.

Sergi, 7 Temmuz'a kadar Trabzon Sanat Evi'nde açık kalacak.

"Küçük İşler" sergisinde 45 sanatçıdan 73 eser sergilenirken Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi 2022-2023 sanat sezonu sona ermiş oldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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