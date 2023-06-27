Trabzon'da kurban pazarında arife günü yoğunluğu

TRABZON (AA) - Trabzon'da Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Kurbanlık almak için arife gününü bekleyenler, Akyazı Mahallesi'nde kurulan kurban pazarının yolunu tuttu. Satıcılarla sıkı pazarlık yapan vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlıkları almaya çalıştı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinden kamyonlara yüklediği 78 hayvanını satmak için Trabzon'a gelen besicilerden Mahmut Tekeş, "Allah'a şükür kazasız belasız hepsini satmak nasip oldu. Satışlar çok iyiydi, sattığımız fiyatlar güzeldi. Yerine hayvan alırken, ne kadar iyi olduğunu o zaman göreceğiz." dedi.

Bayburt'un Danişment köyünden gelen besicilerden Aykut Dursun, getirdiği 40 hayvandan bir tane kaldığını belirterek "Satışlarımız çok güzeldi, umduğumuzun üstünde sattık. Son bir hayvanımız kaldı. Pazarda hayvan da kalmadı, yüzde 95'i hep satıldı. Bu sene satışlar çok güzeldi." diye konuştu.





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