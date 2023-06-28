Trabzon ve Giresun'da kurban pazarları ve kesim yerlerinde yoğunluk yaşanıyor

TRABZON (AA) - Trabzon ve Giresun'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban satış ve kesim yerlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Trabzon'da kurban almak için bayramın ilk gününü bekleyenler, Akyazı Mahallesi'nde kurulan kurban satış ve kesim yerinin yolunu tuttu.

Alanda kurban kesimi için gelenler de yoğunluk oluşturdu.

Bayburt'tan büyükbaşlarını satmak için gelen Zafer Karaca, AA muhabirine, yaklaşık 90 hayvanının tamamını sattığını söyledi.

Elinde kalan birkaç hayvanın da satışını yaptığını ve alıcısına teslim etmek için beklediğini belirten Karaca, "Satışlardan oldukça memnun kaldık. Hayvanları teslim edince memleketimize döneceğiz." dedi.

Öte yandan kurban satış ve kesim yerlerine yakın noktalarda trafik yoğunlaştı.

- Giresun

Aksu mevkisinde kurulu hayvan pazarında Kurban Bayramı'nın birinci gününde satışlar devam etti.

Dereli ilçesinin Kümbet köyünde yetiştirdiği 100'ün üzerindeki küçükbaşın büyük kısmını satan Orhan Ural, AA muhabirine, satışların şu ana kadar iyi geçtiğini söyledi.

Elinde az miktarda havyan kaldığını ancak durumundan memnun olduğunu dile getiren Ural, "Bayramın birinci günündeyiz, şu anda da satışlar halen devam ediyor. Vatandaş da ilgili." diye konuştu.

Pazardan hissedarlarıyla büyükbaş hayvan satın alan Cemal Özkaya, hayvan almak için bayramın birinci gününü tercih ettiklerini belirterek "Hissedarlarla ancak bugün bir araya gelebildik ve bugün hayvanı aldık. Hayvan da iyi, fena değil, büyük, son gün de satış anlamında biraz bizim için avantajlı oldu." ifadelerini kullandı.





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