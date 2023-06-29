Karadeniz'de 5 ilde 110 "acemi kasap" hastanelik oldu

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TRABZON (AA) - Trabzon, Rize, Bayburt, Giresun ve Ordu'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 110 kişi hastanelere başvurdu.

Kurban kesmeye çalışırken hayvanların darbesi ve kesici aletlerle Trabzon'da 22, Bayburt'ta 19, Ordu'da 16, Giresun'da 46 ve Rize'de ise 7 kişi yaralandı.

Çeşitli hastanelerin acil servislerine başvuran bu kişiler, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

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