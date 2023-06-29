Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Orsic ile Joaquin Fernandez, Trabzon'a geldi

TRABZON (AA) - Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Mislav Orsic ile İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen Joaquin Fernandez Moreno, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı İç Hatlar Terminali'nden birlikte çıkan 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic ile 27 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu Joaquin Fernandez Moreno, taraftarlar tarafından karşılandı.

Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Mislav Orsic, taraftarlara sıcak karşılama için teşekkür etti.

Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Orsic, "Umarım çok iyi bir sezon geçireceğiz." dedi.

Mislav Orsic, transfer süreciyle ilgili soru üzerine "Hocamızla Dinamo Zagreb'de de beraber çalışmıştık zaten. Kendisini oradan da tanıyorum. Bu kararı almamda Trabzonspor'a katılmamda tabii ki hocamızın da çok büyük bir etkisi var. Söylediğim gibi kendisiyle Trabzonspor gibi bir kulüpte olmaktan çok mutluyum ve yine tekrarlamak isterim umarım hep birlikte çok güzel bir sezon geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Şehirle ilgili bilgi aldın mı?" sorusunu da yanıtlayan Orsic, "Şehirle alakalı çok fazla soru sormadım zaten. Ben futbol oynamaya geldim buraya. Elimden gelenin en iyisini yapmaya. Zaten önemli olan şey futbol oynayabilmek. Onu yapmaya geldim." diye konuştu.

Mislav Orsic, "Hangi forma numarasıyla sahada boy göstereceksin?" sorusuna da "Çok emin değilim. Bugün konuştuk üzerine ama muhtemelen 99 numara olacak gibi gözüküyor. Uğurlu rakamım diyebiliriz." yanıtını verdi.





- "Şampiyonluk kutlamalarını tekrarlayabilmek için buradayım"





Joaquin Fernandez Moreno da Trabzonspor gibi büyük bir takımda olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Zaten karar aşamasının da çok hızlı geliştiğine dikkati çeken Joaquin Fernandez, şunları kaydetti:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Başarıları kazanabilmek, başlamak adına da sabırsızlanıyorum. Tabii ki herhangi bir ülkeye kulübe gitmeden önce bilgiler almak istersiniz, kulüple şehirle ilgili. Ben de tabii ki kulüpte şu an oynayan, daha önce oynayan futbolcularla konuşma fırsatı buldum. Onlarla konuştum, tanıdıklarımla konuşma fırsatı buldum. Burada olmaktan dolayı Trabzonspor'un renkleriyle oynayabilmekten, o formayı giyebilmekten dolayı da çok mutluyum."

İspanyol oyuncu, transfer süreciyle ilgili soru üzerine "Çok hızlı gelişti bütün transfer süreci. Bu transfer sürecinde hocamızla görüşebilme imkanı bulduk. Burada oynayan takım arkadaşlarımla görüşebilme imkanı bulduk, daha önce oynamış arkadaşlarımla görüşebilme imkanı buldum. Zaten hepsiyle yaptığım görüşmeler sonucunda da kararım çok hızlanmıştı. Çok kolay oldu bu kararı alabilmek. Bu kararı aldım ve doğru yerde olduğumu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını izledin mi?" sorusuna da cevap veren Joaquin Fernandez Moreno, "O kutlamaları tekrarlayabilmek için buradayım." dedi.

Joaquin Fernandez, forma numarasıyla ilgili soruyu da "20 numara olacak. Benim hoşuma giden bir numara." şeklinde cevapladı.

Konuşmaların ardından futbolcular, kendilerini karşılamaya gelen ve tezahüratlarda bulunan taraftarları selamladı.

Taraftarların arasından sloganlar eşliğinde kulüp aracına binen Mislav Orsic ile Joaquin Fernandez Moreno, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.