Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den şehit ailesine ziyaret

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TRABZON (AA) - Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine tepki için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeciler tarafından şehit edilen Samet Uslu'nun ailesini ziyaret etti.



Ekim, beraberindeki eşi Yasemin Ekim ile Samet Uslu'nun annesi Gönül ve babası Hüseyin Uslu'nun ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki evlerini ziyaret ederek bayramlaştı.



Şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini vurgulayan Ekim, şunları kaydetti:



"Bugün, rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan şanlı bayrağımızın gölgesinde millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bayramlarımızı özgür ve huzurlu bir şekilde kutluyorsak, bunu hayatlarının baharında fedai can eden aziz şehitlerimize ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimize borçluyuz. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür."

Şehit Samet Uslu'yu minnetle yad ettiği belirten Ekim, "15 Temmuz şehidimiz, Akçaabat'ımızın kahraman evladı Samet Uslu'yu ve millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah şehitlerimizin şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Ruhları şad, makamları cennetin başköşesi olsun. Bu vesile kıymetli şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.



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