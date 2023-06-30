Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de sezon hazırlıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla başladı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve aerobik çalışması gerçekleştirdi.

Milli takımlarda görev alan oyuncular antrenmana katılmazken, dün akşam kente gelen yeni transfer Joaquin Fernandez Moreno ise takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla sürdürecek.

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