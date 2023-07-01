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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz sezonunda daha da artıyor

AA

Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz sezonunda daha da artıyor

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli inanç turizmi rotalarından Sümela Manastırı'nda yaz sezonu yoğun geçiriyor.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağ'ın Altındere Vadisi'nde 300 metre yükseklikte kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, kültür ve doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında ilk sırada yer alıyor.

Doğa, tarih ve kültürü bir arada sunan Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Şubat 2016'da başlatılan restorasyonda çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması, güçlendirilmesi projelerinin birinci etabı tamamlanarak avluya kadarki bölümü Mayıs 2019'da, ikinci etap çalışmalarının önemli kısmının sona ermesiyle manastırın yüzde 65'lik bölümü 28 Temmuz 2020'de, iç avluyu kapsayan üçüncü etabı ise 1 Temmuz 2021'de ziyarete açıldı.

Kaya düşme riskini ortadan kaldırmak için 1 Kasım 2021'de tekrar kapatılarak restorasyona alınan manastırda, tehlike oluşturan kayalar çelik halatlarla sabitlendi, kaya tutucu bariyerler inşa edildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla 1 Mayıs 2022 itibarıyla ziyaretçilerine yeniden kapılarını açan manastır, yeniden Trabzon'un en önemli çekim alanları arasına girdi.

Sümela Manastırı, restorasyonun ardından belli dönemlerde kapalı kalmasına rağmen 1 Temmuz 2021 ile 29 Haziran 2023 tarihleri arasında 597 bin 742 ziyaretçi ağırladı.

- "Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artmaktadır"

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yakın ve özverili takibi ile dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Manastırın, ziyarete açıldığı 2021'de 153 bin 994 turiste ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, 2022'de ise 339 bin 457 kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

Erdoğan, bu yılın 6 aylık döneminde manastırın 104 bin 291 ziyaretçi ağırladığını, böylece 1 Temmuz 2021 ile 29 Haziran 2023 tarihleri arasındaki yerli ve yabancı turist sayısının 597 bin 742'ye ulaştığını ifade etti.

Manastırın tarihine dikkati çeken Erdoğan, "UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alan Sümela Manastırı'nı yıl içinde yerli ve yabancı birçok turist ziyaret etmekte olup, ziyaretçi sayısı her geçen yıl artmaktadır." dedi.

Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin turizm sezonuna denk gelmesinin de birçok insanın tatil planına Trabzon'u almalarını sağladığını anlatarak, "Bayram tatili süresince geçen yıla oranla ziyaretçi sayısının artacağına inanıyoruz. Manastırın restorasyon çalışmaları tamamlanmış olup, manastır içerisinde yer alan ana kaya kilisesi dış yüzeyde yer alan fresklerle ilgili konservasyon ve belgeleme çalışmaları devam etmektedir." diye konuştu.

- "Işıklandırma sonrasında Sümela Manastırı'na ilgide artış gözlemledik"

Manastırın yer aldığı Altındere Vadisi Milli Parkı'nın da doğa harikası bir yer olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zengin florası ve faunasıyla Doğu Karadeniz Bölgesi'nde görebileceğiniz en güzel doğa manzarasına sahip Milli Park, 4 bin 800 hektarlık alanı kaplıyor. Sümela Manastırı'nda iç, dış, su kemerleri ve yapılan çevre aydınlatması sonucu ışıl ışıl bir görüntü ortaya çıktı. Işıklandırması sonucu ortaya çıkan görsel güzellik de yöre halkı ve turistler tarafından son derece beğenildi. Işıklandırma sonrasında Sümela Manastırı'na ilgide artış gözlemledik."

Erdoğan, manastırın fotoğraf sanatçılarının da dikkatini çektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ortaya çıkan turist hareketliliğinden yöre halkı ve esnaf da memnun. Sümela Manastırı'nı turistik anlamda ön plana çıkarmak için yapılan tüm çalışmalar ve tanıtımlar sonrasında 2023 yaz sezonunda turist sayısında yüzde 30'luk artış bekliyoruz. Amacımız UNESCO'nun geçici miras listesinde yer alan kültür varlığımızın kalıcı listeye alınması ve ziyaretçi sayısının her geçen gün artmasını sağlamaktır."

- Ziyaretçiler manastırdan mutlu ayrılıyor

Kayseri'den ailesi ile gezmek için Trabzon'a gelen Rukiye Topal, manastırı ve bulunduğu bölgeyi çok beğendiğini söyledi.

Topal, her yerin ayrı güzellikte olduğunu dile getirerek, "Her şey çok güzel. Yeşil, her yerde su, dere yatakları çok güzel, inanılmaz. 9 yıl önce de gelmiştik. O zaman da beğendiğimiz için yeniden geldik. O günden bugüne doğası hiç değişmemiş. En çok o mutlu etti ama Sümela eskiye nazaran çok farklı. Restorasyonlarla daha da geliştirilmiş, çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'dan ailesi ile Doğu Karadeniz turuna çıkan Hüseyin Çiçek, Sümela Manastırı'na ilk defa geldiklerini belirterek, "Anadolu zengin bir kültür geçmişine sahip ve çok şükür de büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti günümüzde bu kültürel mirasa hakkı ile sahip çıkıyor. Bu hem devletimizin hem de milletimizin hoşgörüsünün ve tarihe olan saygısının bir göstergesidir." dedi.

Gaziantep'ten aile ziyareti için Trabzon'a gelen Cihan Durukhan, "Gelmişken de buranın tarihi güzelliklerini görmek istedik. Gayet güzel ve keyifli oldu." ifadelerini kullandı.

Gürcistan'dan turla bölgeye gelen Nino Tavartgiladze, Sümela Manastırı'nı ilk defa ziyaret ettiğini belirterek, "Burayı çok sevdik, çok güzel. Herkese de tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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