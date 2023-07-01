Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın son bölümde futbolcular dar alanda çalışma yaptı.

Milli takımlarda görev alan oyuncuların katılmadığı antrenmanda yeni transferler Mislav Orsic ile Joaquin Fernandez takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacakları çift antrenmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.