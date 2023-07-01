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Trabzon'da minibüsten düşen kişi yaralandı

AA

Trabzon'da minibüsten düşen kişi yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ineceği sırada minibüsten düşen kişi yaralandı.

Simenli Mahallesi'nde babası Sefer Dilli idaresindeki 61 HE 684 plakalı minibüs durmak üzereyken inmek isteyen Seher Dilli dengesini kaybederek yere düştü.

Başından yaralanan Dilli, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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