Trabzonspor, genç kaleci Onuralp Çevikkan'ı kadrosuna kattı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği açıklamada, Onuralp Çevikkan ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.



Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Onuralp Çevikkan ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir futbol sezonu için 300 bin lira garanti ücret ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Onuralp Çevikkan" paylaşımı yapıldı.



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