Trabzonspor'dan Busenaz Sürmeneli'ye tebrik

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 3. Avrupa Oyunları'nda kadınlar boks 66 kilo finalinde Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'u 5-0 yenerek altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli için tebrik mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Krakow-Malopolska 2023 Avrupa Oyunları 66 kiloda mücadele ederek altın madalyayı ülkemize kazandıran sporcumuz Busenaz Sürmeneli'yi tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

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