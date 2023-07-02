Trabzon'da kansere yenik düşen polis memuru için tören düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da kanser nedeniyle yaşamını yitiren polis memuru için tören düzenlendi.



Bir süredir kanserle mücadele eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Engin Toraman, Fatih Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

4 çocuk babası Toraman için Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende özgeçmişi okunan Toraman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarınca taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Törene Toraman'ın ailesinin yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de katıldı.

Engin Toraman'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Artvin'in Borçka ilçesine gönderildi.

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