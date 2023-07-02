Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümde futbolcular, aerobik çalışması gerçekleştirdi.



Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

Öte yandan antrenmanda yeni transfer edilen kaleci Onuralp Çevikkan da yer aldı.

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