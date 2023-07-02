Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı.

İdmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanda, milli takımlarda görev yapan oyuncular yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.​​​​​​​

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