Trabzon'da endüstriyel temizlik tesisinde patlama

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir tesiste patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir endüstriyel temizlik tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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