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Trabzon'da taksi şoförünün öldürülmesiyle ilgili şüpheli yakalandı

AA

Trabzon'da taksi şoförünün öldürülmesiyle ilgili şüpheli yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Sürmene ilçesinde cesedi dere kenarında bulunan taksicinin öldürülmesiyle ilgili şüpheli yakalandı.

Taksi şoförü Hüseyin A'yı, 30 Haziran Cuma günü Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulan jandarma ekipleri, şüphelinin M.K. (35) olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, M.K'yi sabaha karşı Sürmene ilçesinde gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran Cuma günü, hakkında kayıp ihbarı bulunan kişiyi ararken ilçeye bağlı Küçükdere Mahallesi'nden geçen dere kenarında ceset bulmuş, yapılan incelemede, silahla vurularak öldürülen kişinin Hüseyin A. (52) olduğu belirlenmişti.

Hüseyin A'ya ait 61 SY 053 plakalı araç da camları kırık halde aynı mahalledeki dere yolunda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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