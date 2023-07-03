Trabzon'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören kapsamında Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Botu ile Trabzon Liman İşletmeciliğinin önünden gemiyle denize açılan Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Vali Ustaoğlu'nun, günün anısına geminin şeref defterini imzalamasının ardından şehitler anısına dua edildi.





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