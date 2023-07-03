Trabzon'un sağlık turizmi olanakları Azerbaycan'dan gelen acentelere tanıtıldı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un sağlık turizmi olanakları, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Azerbaycan'dan gelen turizm acentelerine tanıtıldı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'dan gelen turizm acentesi temsilcilerinin, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve her iki kurumdan ilgililerle bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Azerbaycan'dan gelen acente temsilcilerinin, Trabzon'da sağlık turizmi yetki belgesine sahip hastaneler ve sağlık kuruluşlarını gezerek yapılan tedavi, ameliyatlar ve teknik olanaklar konusunda bilgi aldıkları vurgulanan açıklamada, Trabzon'daki sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri yaptıkları da kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Erkut Çelebi, Trabzon'da, sağlık turizmini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sağlık turizmi bölgesi olan hastanelerimiz, sağlık kuruluşlarımız ve turizm acentelerimizin yer aldığı Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) projemiz Ticaret Bakanlığınca onaylandı. Bu kapsamda çalışmalarımızı hızlandırdık. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ı ziyaret ederek oradaki acenteler ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmiştik. Davetimiz üzerine Azerbaycan'daki turizm acentelerimizin temsilcileri Trabzon'a geldi. Şehrimizin sağlık turizmi imkanlarını anlattık, sağlık kuruluşlarımızı gezdirdik. Ayrıca sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi."

Çelebi, Azerbaycan'ın hedef ülkeler arasında olduğuna işaret ederek, "Acentelerimizin ulaşım, konaklama ve tedavi için paket program hazırlıkları sürüyor. THY de bu çalışmalarımıza destek veriyor. Hedefimiz sağlık, gastronomi, kongre ve fuar turizmi gibi alternatif turizm dallarını geliştirerek şehrimizde turizmi 12 aya yaymaktır." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da Trabzon'un hekim ve tesis bakımından sağlık turizmine çok uygun bir kent olduğunu belirterek, sağlık turizmini geliştirmek için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurguladı.





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