Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 39'u Trabzon'dan yapıldı

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TRABZON (AA) - Türkiye'nin 262 bin 710 ton olan 10 aylık fındık ihracatının yüzde 39'u Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 sezonunun 10 aylık döneminde fındık ihracatının 262 bin 710 tona ulaştığı ve karşılığında 1 milyar 581 milyon 247 bin dolar gelir sağlandığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, 10 ayda 119 ülkeye ihracat yapıldığını belirtti.

En çok ihracat yapılan ilk 3 ülkenin Almanya, İtalya ve Fransa olduğuna işaret eden Arslantürk, 2023'ün 6 ayında yapılan fındık ihracatı hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Arslantürk, Ocak-Haziran döneminde 132 bin 427 ton fındık ihraç edilerek 841 milyon 832 bin dolar kazanıldığını ifade etti.

Trabzon'dan yapılan fındık dış satımına da dikkati çeken Sebahattin Arslantürk, şunları kaydetti:

"Fındık ihraç sezonunun 10 aylık döneminde Trabzon'dan 102 bin 988 ton fındık ihraç edilerek 561 milyon 779 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Yıllık bazda ise yılın ilk 6 ayında 50 bin 170 ton karşılığı 318 milyon 342 bin dolar ihracat yapıldı. Toplam fındık ihracatının da yaklaşık yüzde 39'luk kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi."

Yeni sezon fındık rekoltesiyle ilgili sağlıklı tespitlerin ancak temmuz ortalarında yapılabileceğini belirten Arslantürk, rekolteden ziyade artık verim, kalite ve üretimin nasıl artırılacağı konularında tarafların ortak politika oluşturmasının en çok önem verilmesi gereken konular olduğunu belirtti.

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