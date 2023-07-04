Trabzon'da fındık rekolte tespit çalışmaları başladı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, 2023 yılı tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmalarına başlandı.

Trabzon Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 3 Temmuz itibarıyla belirlenen bahçelerde çotanak sayımına başlandığı belirtildi.

Tahmini rekolte tespiti için kentin fındık tarımı yapılan ilçelerine çotanak sayımı gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, çalışmaların 11 Temmuz Salı gününe kadar sahil, orta ve yüksek kesimlerde örnekleme yöntemiyle yürütüleceği ifade edildi.

Açıklamada, rekolte tespit komisyonunda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, FİSKOBİRLİK, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Fındık Konseyi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon Başmüdürlüğünün yer aldığı kaydedildi.





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