Trabzonspor, yurt dışı hazırlık kampı için Slovenya'ya gitti

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı ilk etap kamp çalışmaları için Slovenya'ya gitti.

Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçakla Slovenya'ya hareket eden bordo-mavili takım, Kranj kentinde kampa girecek.

Yolculuk öncesi havalimanında takımı uğurlayan taraftarlar, birlikte fotoğraf çektirdikleri futbolculara forma imzalattı.

Trabzonspor, 26 Temmuz'a kadar sürecek kamp süresince 5 hazırlık maçı oynayarak yeni sezona hazırlanacak.

Bordo-mavili takımın milli oyuncuları kampa 9 Temmuz'da katılacak.





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