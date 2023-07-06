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        Trabzon'da sutopu terfi müsabakaları düzenlenecek

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 09:46
        Trabzon'da sutopu terfi müsabakaları düzenlenecek

        TRABZON (AA) - Trabzon'da Türkiye Sutopu Federasyonu büyük erkekler terfi maçları yapılacak.

        Ortahisar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda 7-9 Temmuz arasında Türkiye Sutopu Federasyonu Büyük Erkekler terfi maçları oynanacak.

        Beş takımın lig usulü mücadele edeceği programda ilk 3'e giren takımlar Erkekler Sutopu Birinci Ligi'ne terfi etme hakkı kazanacak.

        Müsabakalarda Trabzon Pasifik Spor Kulübü, Kayseri Elit Seva Spor Kulübü, Nevşehir Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul Yeşilyurt Spor Kulübü ve Mersin Mert Spor Kulübü mücadele edecek.

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