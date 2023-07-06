Trabzon'da düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin savcılık soruşturma başlattı
TRABZON (AA) - Trabzon'da bir düğünde havaya ateş açılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Sürmene ilçesindeki bir düğünde gelin alma sırasında gelinin tabancayla havaya ateş açtığı görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine savcılık harekete geçti.
Düğüne katılanlardan bir kişinin elindeki silahı geline tutturarak birlikte havaya ateş ettiği görüntüler üzerine Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.