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        Halk Bankası'ndan Uzungöl'de mobil şube hizmeti

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        Giriş: 07.07.2023 - 11:20
        Halk Bankası'ndan Uzungöl'de mobil şube hizmeti

        TRABZON (AA) - Halk Bankası, Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de, mobil şube ile ağustos ayı sonuna kadar yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.

        Uzungöl Tabiat Parkı'na getirilen Halk Bankası mobil şubesinde vatandaşlar, ATM'lerin yanı sıra her türlü döviz ve nakit işlemleri, havale ve bankacılık işlemlerini kolaylıkla yapabilecek.

        Çaykara Halk Bankası Müdürü Halil İbrahim Deberoğlu, ağustos ayının sonuna kadar hizmet verecek mobil şubenin turizm merkezi Uzungöl için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

        Kaliteli hizmet anlayışı ve tecrübeli personeller ile turizm sezonu boyunca misafirlere hizmet vereceklerini ifade eden Deberoğlu, özellikle yabancı misafirlerin döviz bozdurma konusunda yaşadıkları sıkıntıların gezici şube aracılığı ile ortadan kalkacağını ve artık güven içinde dövizlerini rahatlıkla bozdurabileceklerini belirterek, ayrıca 7/24 ATM imkanı ile vatandaşlara hizmet taşıyacaklarını söyledi.

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