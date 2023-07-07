Trabzon'daki teleferiğin turizme kazandırılması için çalışma yapılacak

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Beşikdağ Teleferiği'nin zirve noktasındaki tesislerin artırılması, konaklama imkanlarının sağlanmasıyla önemli çekim merkezlerinden olacağını bildirdi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Çelebi'nin Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ve Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun'un Beşikdağ Teleferik tesisinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Çelebi, turistlerin Trabzon'da kalma süresinin uzatılması için sosyal olanakların ve eğlence imkanların artırılması gerektiğini ifade ederek, "Bu konuda yapılacak çalışmalara oda olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Teleferiğinin Trabzon için önemli bir destinasyon olduğunun altını çizen Çelebi, şunları kaydetti:

"Beşikdüzü Belediyemize bu tesisi Trabzon'a kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Buradaki işletmeci arkadaşımız bazı düzenlemeler yaptı ve olumlu yönde ilerliyor. Biz de odamızdaki ilgili arkadaşlarımızla neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere tesisi ziyaret ettik. Turistlerin Trabzon'da daha fazla zaman geçirmesi için mutlaka bu tür noktaların artırılması gerekiyor. Sosyal tesisler ve eğlence mekanlarının sayısının artması hem şehir halkı hem de turistler için önemli bulduğumuz gelişmelerdir. Beşikdağ Teleferiği de zirve noktasındaki tesislerin artırılması, konaklama imkanlarının sağlanmasıyla önemli bir çekim merkezi olacaktır."

Çelebi, TTSO'da bu projenin daha ileriye taşımak için çalışma yapacaklarını belirterek, "Şehrimizde bu yönde olumlu gelişmeler oluyor ve oda olarak bu çalışmalara elimizden gelen desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.