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        Trabzon'da dron destekli uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:11
        Trabzon'da dron destekli uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        TRABZON (AA) - Trabzon'da, dron destekli uyuşturucu operasyonunda, arazisinde hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

        Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri'nce, Akçaabat ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'nde A.A'nın (34), kenevir bitkisi ürettiği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

        Bölgede dron kullanılarak yapılan aramalarda kenevirlerin ekili olduğu alan havadan tespit edildi.

        Nakrotik arama köpeği "Duman"ın da katıldığı operasyonda, 52 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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