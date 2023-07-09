Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trabzonspor'un Slovenya kampı

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 13:40
        Trabzonspor'un Slovenya kampı

        KRANJ (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'dan sürdüren Trabzonspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, kamptan ayrıldı.

        Bordo-mavili takımın sabahki çalışmasında yer almayan oyuncunun transfer görüşmesi için kamptan ayrıldığı ve durumun 1-2 gün içinde netlik kazanacağı öğrenildi.

        Geçen sezon Suudi Arabistan'ın Al Taawoun takımında kiralık olarak forma giyen Flavio'nun dün akşam kamptan ayrıldığı, yine Suudi Arabistan'a transferinin gündemde olduğu ifade edildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Filip Benkovic´le anlaştı
        Trabzonspor Filip Benkovic´le anlaştı
        Nenad Bjelica: Çalışmalarımıza devam edeceğiz
        Nenad Bjelica: Çalışmalarımıza devam edeceğiz
        Trabzonspor´da kombine biletler satışa çıkıyor
        Trabzonspor´da kombine biletler satışa çıkıyor
        Trabzon'da 3 araç kavşakta çarpıştı: 4'ü turist 5 yaralı 
        Trabzon'da 3 araç kavşakta çarpıştı: 4'ü turist 5 yaralı 
        Trabzonspor'da Hajduk Split maçı öncesi idman
        Trabzonspor'da Hajduk Split maçı öncesi idman
        Bakan Uraloğlu: Güney Çevre Yolu Projesi'nde acil kamulaştırma kararı aldık
        Bakan Uraloğlu: Güney Çevre Yolu Projesi'nde acil kamulaştırma kararı aldık