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        Trabzon'da "drift" yapan sürücüye 20 bin 779 lira ceza

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        Giriş: 10.07.2023 - 21:24
        Trabzon'da "drift" yapan sürücüye 20 bin 779 lira ceza

        TRABZON (AA) - Trabzon'da "drift" yapan sürücüye 20 bin 778 lira ceza verildi.

        Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir sürücünün otomobiliyle "drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, ekiplerin sürücüye "drift" atmaktan 20 bin 342 lira, 73/a maddesi gereğince de 436 lira idari para cezası olmak üzere toplamda 20 bin 778 lira ceza uyguladığı kaydedildi.

        Sürücünün ehliyetine 2 gün süreyle el konulurken, araç 2 ay trafikten men edildi.

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