Trabzon'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 turist yaralandı
TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 turist yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Akyüz yönetimindeki 61 S 0098 minibüs ile turistleri taşıyan sürücüleri henüz belirlenemeyen 61 AGE 562 ve 34 CNM 230 plakalı hafif ticari araçlar Çaykara Uzungöl yolu At Çiftliği mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 turist, 112 Acil Sağlık ekiplerince Of Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, Çaykara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.